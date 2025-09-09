Дроны ВСУ атаковали Сочи, когда там мог находиться Путин

Дроны ВСУ атаковали Сочи, когда там мог находиться Путин2
Российский диктатор приехал в город перед атакой.
В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Сочи, где находится резиденция российского диктатора Путина «Бочаров ручей».
Об этом сообщает российское издание «Агентство. Новости».
По данным СМИ, российский диктатор приехал в Сочи перед атакой.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека — водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого дрона.
По его словам, пострадало около шести частных домов, но точные адреса не уточняются в публикациях и официальных источниках.
Ночью над Сочи трижды включали сирены воздушной тревоги. Аэропорт города был закрыт более чем на 30 минут.
По данным российского Минобороны, за ночь сбито два дрона над Краснодарским краем и еще 15 — над Черным морем.