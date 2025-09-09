Какая погода ждет белорусов до конца недели
- 9.09.2025, 14:45
Прогноз на 10-12 сентября.
10 сентября погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.
Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
11 сентября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем на запад страны ожидается перемещение атмосферного фронта с Карпат. Переменная облачность.
Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, по западу Беларуси до +17°С, максимальная днем +19..+26°С.
12 сентября влияние фронтального раздела распространится на большую часть территории страны. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами с грозами. Ночью в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +15..+22°С, местами до +26°С.