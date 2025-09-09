Генерал-майор СБУ о разгроме сети КГБ в Европе: Это были прокси 9.09.2025, 14:46

Виктор Ягун

Москва прикрывает свои операции белорусскими спецслужбами.

В Европе разоблачена шпионская сеть, организованная КГБ Беларуси. Она занималась вербовкой агентов и сбором секретной информации в интересах Москвы. В операции участвовали спецслужбы Чехии, Румынии и Венгрии, которые задержали бывшего замглавы молдавской разведки Александра Балана и выслали белорусского дипломата.

Насколько широкую сеть агентуры КГБ Беларуси можно ожидать в Европе и действительно ли Минск стал «прикрытием» для Москвы в разведывательных операциях? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Я не думаю, что это широкая сеть. Существует методика, которую еще использовал Советский Союз: применение прокси — сателлитов для решения задач под чужим флагом, чтобы не «светить» себя напрямую. В советские времена активно использовали, например, болгарскую разведку, особенно разведку ГДР.

Это вполне понятная практика. Сегодня в Европе намного сложнее открыто использовать прокси, поэтому прибегают к другим схемам: действуют под чужим флагом, вербуют русскоязычных граждан, либо скрывают, кто стоит за вербовкой. Еще один вариант — активно задействовать Беларусь. К ней меньше внимания, и потому Москва прикрывает свои операции белорусскими спецслужбами. Я не думаю, что у белорусов очень большая агентурная сеть. Все зависит от финансирования. Разве что Россия обеспечит ее деньгами.

— Какую угрозу для Украины могла представлять эта сеть — могли ли собранные данные использоваться Россией в войне?

— Однозначно. Чехия, Румыния и Венгрия — это страны, которые либо граничат с Украиной, либо оказывают ей помощь в решении задач, связанных с обороной. Особенно это касается Чехии. Думаю, активная работа велась именно по вопросам военной помощи Украине, в том числе по логистике.

— Ударит ли это разоблачение по режиму Лукашенко и усилит его изоляцию?

— Я не думаю, что именно эти события напрямую повлияют на изоляцию режима Лукашенко. Но это еще одно подтверждение того, что Беларусь нельзя отделять от России. Если вводятся санкции, то они должны быть единым пакетом и против Москвы, и против Минска. Потому что эти режимы неразделимы. Как бы Лукашенко ни уверял, что «он ничего не знает», на самом деле он прекрасно понимает, что происходит, и работает в одной связке с Кремлем. Это еще одно доказательство того, что преступления режима Путина накладываются и на Лукашенко, так же как преступления Лукашенко — на Путина.

