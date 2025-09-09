Польша полностью закрывает границу с Беларусью

Польша полностью закрывает границу с Беларусью2
(обновляется) Из-за учений «Запад-2025».
Польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Беларусью из-за российско-белорусских учений «Запад-2025».
«Как вы знаете, в пятницу начнутся очень агрессивные российско-белорусские маневры, очень близко к польской границе. Это имеет свои последствия. Ответом станут маневры с нашей стороны», — цитирует польского премьера onet.pl.
«Цель этих российско-белорусских маневров, в частности — Сувалкский коридор, на данный момент — симуляция действий. Мы сталкиваемся с растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси. В связи с этим мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в полночь с четверга на пятницу», — заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск перед началом заседания правительства.
В качестве примера «очень агрессивной провокации» со стороны Беларуси и России он привел задержание белорусскими спецслужбами польского монаха. 27-летний уроженец Кракова Гжегож Гавел был обвинен в шпионаже за якобы обладание секретными документами о военных учениях «Запад-2025».
Отметим, учения «Запад-2025» пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября.