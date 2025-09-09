В Саратовской области РФ взорвали магистральный нефтепровод 1 9.09.2025, 15:01

2,368

Иллюстративное фото: РБК-Україна

Он обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию.

В Красноармейском районе Саратовской области РФ 8 сентября около часа ночи по местному времени прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию. По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн тонн в год.

Фото: РБК-Україна

Утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

Фото: РБК-Україна

По данным источников, это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

Как и в предыдущих случаях, информационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области «плановыми учениями».

