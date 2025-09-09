Синоптики рассказали, какой будет зима в Беларуси 9.09.2025, 13:13

Ждать ли снега?

Зима 2025–2026 года может оказаться малоснежной и относительно тёплой для Беларуси. Об этом свидетельствуют предварительные данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на которые ссылается популярный Telegram-канал Nadvorie. Получается, на Новый год белорусы снова останутся без снега?

В частности, Nadvorie опубликовало сезонные расчёты ECMWF, выполненные в июле, августе и сентябре. Модели охватывают период с ноября 2025 года по январь 2026 года. И, по текущим данным, перспективы для любителей классической зимней погоды с морозами и сугробами выглядят неутешительно. Удивительно ли?..

«В последнем прогнозе на наш восточно-европейский регион распространяется аномалия высокого давления, что можно интерпретировать как сигнал к малоснежной зиме», – отметили авторы тематического Telegram-канала. Вместе с тем они признали, что предварительные сезонные прогнозы следует рассматривать с осторожностью. Всё ещё может измениться.

К слову, схожие данные приводит и польский ресурс Wirtualna Polska, ссылаясь на те же прогнозы ECMWF.

