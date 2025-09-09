«Фокус покупателей постепенно смещается» 9.09.2025, 15:25

На рынке недвижимости в Минске заметили изменения.

В августе в Минске было заключено 1500 сделок с покупкой и продажей квартир, отмечает агентство «Твоя столица». «Это лучший показатель текущего года. Подобный всплеск в конце лета наблюдается традиционно, но в 2025 году именно август стал рекордным по количеству сделок», — уточнили аналитики.

На долю новостроек в готовых домах пришлось 8% покупок.

«Высокий спрос быстро сократил предложение на рынке, особенно в сегменте стандартной «серой» панели (1977−1999 годов) и в современных панельных домах. В первую очередь уходили квартиры с разумным балансом цены и качества. В то же время объем предложения в современных каркасно-блочных домах продолжает расти за счет ввода новых домов в эксплуатацию», — поясняют аналитики «Твоей столицы».

По их словам, активность покупателей подтолкнула цены вверх: по итогам августа средняя стоимость квадратного метра выросла на 2,6%.

«Интересно, что рост в этот раз был сильнее всего выражен в старом жилом фонде. Существенно подорожали однокомнатные хрущевки и брежневки, заметный прирост цен отмечен в квартирах стандартной панели и в евродвушках с ремонтом в современных каркасно-блочных домах, — добавили в агентстве. — Фокус покупателей постепенно смещается: современные квартиры в каркасно-блочных домах становятся все менее доступными, и часть спроса уходит в сегмент стандартной панели до 2000 года и в однокомнатные квартиры старого жилфонда».

Это объясняет рост цен в этих категориях жилья, который особенно затрагивает квартиры со свежим и качественным ремонтом, уточняют аналитики. «В современной панели в лидерах подорожания — полногабаритные однокомнатные квартиры, а в новых каркасно-блочных домах — евродвушки», — считают в «Твоей столице»

