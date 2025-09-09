Время быть смелыми, как Украина 1 Габриэлюс Ландсбергис

9.09.2025, 15:24

Габриэлюс Ландсбергис

Фото: DELFI

Урок для европейцев.

Летняя кампания Европы по демонстрации доброй воли провалилась К сожалению, Европа не то чтобы не приняла меры, но даже не проснулась.

Летняя стратегия Европы в области безопасности была построена на трех столпах:

1. Умиротворение президента Трампа

Эту часть можно описать как «плати и молись» — плати тарифами и обещаниями закупить оборудования, поклоняйся Трампу, совершай поездки в Вашингтон, участвуй в видеозвонках и делай публичные заявления о преданности.

2. Надежда на то, что Путин будет доволен тем, что у него уже есть

Это выражалось в заявлениях европейских лидеров о том, что жестокие реалии могут вынудить Украину уступить территории Путину, ссылаясь на исторический опыт стран Балтии и Финляндии. Ничто не указывало на то, что Путина это удовлетворит, но надежда умирает последней.

3. Молиться, чтобы украинцы не сдались

Ключевой компонент европейского плана бездействия — что украинцы будут продолжать бороться за Украину и Европу, пока Европа допивает «Апероль Шпритц» и решает свои вопросы.

Что дальше?

Когда США объявили о закрытии Балтийской инициативы безопасности, многие были шокированы. Меня больше шокировало, сколько времени мы потратили на молитвы о чуде, вместо того чтобы готовиться к неизбежному сценарию.

Теперь нужно готовиться к сокращению числа американских войск в Европе, возможно, в значительных масштабах, включая Балтийский регион. Украина, скорее всего, останется без помощи США, с России снимут санкции, а Европе и странам на передовой придется самостоятельно противостоять российской угрозе.

Ничего нового, ведь нас предупреждали об этом давно. Если мы потеряли время, то это наша вина. Как говорится: «Лучшее время перестать терять время было десять лет назад, а второе лучшее — сегодня».

Если же говорить о том, как это выглядит на практике — достаточно взглянуть на Украину. Президент Зеленский может носить костюм, благодарить и торжественно хвалить американскую администрацию, но… в то же время Украина провела крупнейшие авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сократив добычу нефти примерно на 20 процентов.

Европа же лишь увеличивает громкость своей риторики, в то время как два из трех столпов ее стратегии на 2025 год рушатся. Тем временем Украина вводит новые виды вооружений, что еще больше укрепляет ее позиции. Украина говорит и одновременно развивает целый арсенал новых инструментов. Конечно, украинцы предпочли бы сражаться вместе с американцами и европейцами, но даже если Европа и США не готовы — украинцы демонстрируют, чего они способны сделать это самостоятельно.

Время быть смелыми, как Украина

Европа, которая утратила веру в собственные силы вести войну, должна вдохновиться Украиной и последовать ее яркому примеру. Если страна с населением меньше 40 миллионов человек может продолжать сопротивляться даже после трех лет войны, разве объединенные ресурсы 450 миллионов жителей ЕС не могли бы принести аналогичный результат?

У Украины есть план, и она намерена сражаться. Планы Европы «A», «Б» и «В» не остановили боевые действия. У Путина просто нет необходимости останавливаться, и, скорее всего, он не может сейчас остановится. Как говорят в Литве: «Коню понятно».

Следовательно, Европе теперь необходимо разработать план «Д», нацеленный ни меньше, ни больше, чем на выживание Украины и Европы. И, перефразируя Черчилля — при необходимости нам придется выживать в одиночку, даже если мы не получим поддержки от наших трансатлантических союзников.

Пора признать, что наша летняя кампания по демонстрации доброй воли не сработала так, как мы надеялись. Это значит, что пора столкнуться с жесткой реальностью надвигающейся войны, которую мы не смогли предотвратить одними лишь речами. Как бы мы ни молились о чуде, которое остановит наше падение, мы должны наконец начать грести к берегу.

Габриэлюс Ландсбергис, landsbergis.com (перевод с английского — сайт Charter97.org)

