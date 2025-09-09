закрыть
9 сентября 2025, вторник, 15:58
В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины

  • 9.09.2025, 15:31
В них принимают участие представители 56 стран.

В Гааге в Нидерландах начался финальный раунд переговоров о запуске компенсационного механизма для Украины, через который будут осуществляться выплаты пострадавшим в результате российской агрессии.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Чиновница отметила, что 9 сентября в Гааге стартовал заключительный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины, который будет работать на основе уже созданного Реестра ущерба от агрессии РФ. В них принимают участие представители 56 стран, а также ЕС и Совета Европы.

«Это будет проверка для мира: готов ли он сказать агрессору – «ты заплатишь за каждую разрушенную жизнь и за каждый разрушенный дом», – отметила она.

Ранее она прогнозировала, что компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявки пострадавших в рамках этого механизма, заработает в 2026 году.

