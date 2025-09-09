закрыть
9 сентября 2025, вторник, 15:58
Toyota презентовала нового конкурента BMW 3 Series и Mercedes C-Class

  • 9.09.2025, 15:50
Toyota презентовала нового конкурента BMW 3 Series и Mercedes C-Class
Фото: Lexus

Представлен новый Lexus IS 2026.

Соперник BMW 3 Series и Mercedes C-Class от премиального подразделения Toyota прошел уже третью модернизацию. Подробности нового Lexus IS раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новый Lexus IS не слишком изменился внешне и стал похож на старшего брата ES. Его можно узнать по новой широкой решетке радиатора, иными бамперами и большим задним спойлером, интегрированным в крышку багажника. Также расширили палитру цветов кузова и предложили новые 19-дюймовые диски.

Фото: Lexus

Салон Lexus IS претерпел более серьезные изменения, ведь заменили переднюю панель и дверные карты. Седан получил два современных 12,3-дюймовых дисплея. Кроме того, с центральной консоли исчез циферблат часов и установлены новые переключатели климат-контроля.

Линейка двигателей Lexus IS 2026 сужена, ведь топовый 5,0-литровый V8 больше не будет предлагаться. На выбор будут доступны 3,5-литровый 318-сильный V6 и 220-сильная гибридная установка.

Фото: Lexus

Новый Lexus IS можно выбрать с задним или полным приводом. Также установили новый электроусилитель руля и перенастроили подвеску.

