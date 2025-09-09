Как с 12 сентября попасть из Беларуси в Польшу 6 9.09.2025, 16:35

7,554

Важно учесть несколько моментов.

В полночь 12 сентября Польша закрывает границу с Беларусью. Теперь попасть в ЕС можно только через Литву и Латвию. Но здесь существуют ограничения, отмечает Most.

На белoрусско-литовской границе сейчас работает два погранперехода: «Каменный лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). По данным Пограничного комитета Беларуси, в обоих 9 сентября по состоянию на 16.00 по минскому времени не было очередей автобусов и легковых автомобилей на выезд из Беларуси.

Но при путешествии на легковом автомобиле на белoрусских номерах в Литве действуют ограничения. Въезжать на территорию этой страны на легковом автомобиле с белoрусской регистрацией разрешается гражданам Беларуси, имеющим действующую литовскую визу или вид на жительство в Литве, если машина будет использоваться только в личных целях. Машиной должен управлять владелец.

Также въезжать на легковом автомобиле с белoрусской регистрацией могут граждане ЕС, проживающие в Беларуси. А граждане Беларуси с польской визой или ВНЖ на белoрусских номерах въехать в Литву не могут.

Проблемы также могут возникнуть при покупке билетов на автобусы. С 12 августа Литва жестко ограничила число автобусных маршрутов на белoрусском направлении — не более 29 в день (на каждом маршруте — только один борт и только в одном направлении). В результате многие перевозчики отменили рейсы, а цены на билеты подскочили.

На границе с Латвией действует один пункт пропуска — «Григоровщина» («Патерниеки»). По данным на 16.00 там также не было очередей на выезд из Беларуси.

Также остается более дорогостоящий путь через Калининградскую область. Попасть туда можно поездом или самолетом, а оттуда пересечь российско-польскую границу на автобусе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com