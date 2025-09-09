В Минске снесли последний деревянный дом возле метро «Грушевка»
- 9.09.2025, 17:00
Частный сектор возле уничтожен ради строительства многоэтажек для очередников.
Последние десять лет район вокруг станции метро «Грушевка» — одна сплошная стройка. И если начинали девелоперы с освоения свободных от застройки территорий, то к 2020 году выяснилось, что дальше без массового сноса никак. На пути гигантских высотных домов на тысячи квартир стояли низкие усадьбы в один-два этажа, пишет Onliner.by.
Участок земли в границах улиц Щорса, Розы Люксембург, Фанипольской и проспекта Дзержинского жил «под усадьбами» десятки лет. Среди частных домов были как добротные коттеджи, так и совсем хлипкие постройки с заборами, собранными «из того, что нашлось». Атмосферное место, ничего не скажешь. Одни собственники мечтали уже поскорее уехать оттуда, получив взамен компенсацию. Другие пытались до последнего отстоять свои коттеджи. Но экскаваторы победили всех.
«Откусывать» от усадебного «пирога» начинали постепенно. Первой ушла линия домов, прилегающих прямо к проспекту Дзержинского. Постепенно спецтехника двигалась вглубь. И в конце концов от усадеб не осталось почти ничего. На прошлой неделе экскаватор разрушил последний деревянный дом. Процесс успела заснять пользователь TikTok под ником roza_linka0.
@roza_linka0 Чтобы построить дом, иногда нужна вся жизнь, а чтобы его снести, хватит 10 минут 😢#дом#беларусь#сносзданий ♬ оригинальный звук - Nikola
От постройки, в которой прошла жизнь не одной семьи, теперь осталась только груда мусора. Да и тот уже почти вывезли.
А участок? Участок готов к застройке: он практически пустой. На своем месте пока остается только один частный дом — белоснежный, с каменной пристройкой и довольно просторный (если хозяева усадьбы хотят поделиться своей историей — пусть свяжутся с редакцией).
Как известно, на месте частного сектора запроектировали панельный ЖК. Его особенностью станет оформление фасадов под фахверк. Первая проба пера уже видна: столбик на 16 этажей и 112 квартир стоит на своем месте. И, в отличие от последующих построек, квартиры в ней будут распределены не среди очередников. Метры достанутся тем, чьи усадьбы снесли.
А вот дальше уже наступит пора очередников. Под них «зарезервированы» дома на стилобате (такую технологию уже обкатали на участке возле Партизанского проспекта), выглядит это вполне неплохо. По крайней мере, на картинке.