В Минске снесли последний деревянный дом возле метро «Грушевка» 9.09.2025, 17:00

Фото: Onliner

Частный сектор возле уничтожен ради строительства многоэтажек для очередников.

Последние десять лет район вокруг станции метро «Грушевка» — одна сплошная стройка. И если начинали девелоперы с освоения свободных от застройки территорий, то к 2020 году выяснилось, что дальше без массового сноса никак. На пути гигантских высотных домов на тысячи квартир стояли низкие усадьбы в один-два этажа, пишет Onliner.by.

Участок земли в границах улиц Щорса, Розы Люксембург, Фанипольской и проспекта Дзержинского жил «под усадьбами» десятки лет. Среди частных домов были как добротные коттеджи, так и совсем хлипкие постройки с заборами, собранными «из того, что нашлось». Атмосферное место, ничего не скажешь. Одни собственники мечтали уже поскорее уехать оттуда, получив взамен компенсацию. Другие пытались до последнего отстоять свои коттеджи. Но экскаваторы победили всех.

Фото: Onliner

«Откусывать» от усадебного «пирога» начинали постепенно. Первой ушла линия домов, прилегающих прямо к проспекту Дзержинского. Постепенно спецтехника двигалась вглубь. И в конце концов от усадеб не осталось почти ничего. На прошлой неделе экскаватор разрушил последний деревянный дом. Процесс успела заснять пользователь TikTok под ником roza_linka0.

Фото: Onliner

От постройки, в которой прошла жизнь не одной семьи, теперь осталась только груда мусора. Да и тот уже почти вывезли.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

А участок? Участок готов к застройке: он практически пустой. На своем месте пока остается только один частный дом — белоснежный, с каменной пристройкой и довольно просторный (если хозяева усадьбы хотят поделиться своей историей — пусть свяжутся с редакцией).

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Как известно, на месте частного сектора запроектировали панельный ЖК. Его особенностью станет оформление фасадов под фахверк. Первая проба пера уже видна: столбик на 16 этажей и 112 квартир стоит на своем месте. И, в отличие от последующих построек, квартиры в ней будут распределены не среди очередников. Метры достанутся тем, чьи усадьбы снесли.

А вот дальше уже наступит пора очередников. Под них «зарезервированы» дома на стилобате (такую технологию уже обкатали на участке возле Партизанского проспекта), выглядит это вполне неплохо. По крайней мере, на картинке.

Фото: Onliner

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com