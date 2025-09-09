ЦАХАЛ ударил по главарям ХАМАС в столице Катара 9.09.2025, 16:45

2,032

В Дохе раздаются мощные взрывы.

В столице Катара Дохе прогремели взрывы, виден дым, сообщает AFP. Неназванный высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что это был удар Израиля по высокопоставленным представителям ХАМАС, передает Times of Israel. Об этом также журналист Axios Барак Давид написал на своей странице в Х.

«Израильский чиновник сказал мне, что взрыв в Дохе — это очередная попытка убийства представителей ХАМАСА», — сообщил он.

Некоторое время спустя ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные атаковали лидеров ХАМАС.

«Армия обороны Израиля и Служба безопасности Израиля нанесли точный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС», - сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Военные уточнили, что вышеупомянутые члены руководства ХАМАС управляли операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую резню 7 октября 2023 года и координировали и управляли войной против Израиля.

В ЦАХАЛ также заверили, что перед атакой «были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, в том числе использование высокоточного оружия и дополнительных разведывательных данных».

