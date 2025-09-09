Как тип личность влияет на предпочтения в спорте? 1 9.09.2025, 16:48

Экстраверты получают удовольствия от интенсивных нагрузок.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, чтобы выяснить, как черты характера связаны с предпочтениями в спорте, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В эксперименте приняли участие 130 человек. Они прошли фитнес-тесты, заполнили опросник и занимались по восьминедельной программе: три велотренировки разной интенсивности и один день силовых упражнений. Физическая форма улучшилась у всех, но удовольствие от занятий зависело от характера.

Экстраверты получали больше всего удовольствия от интенсивных нагрузок и показывали лучшие результаты в тестах на выносливость.

У участников, среди черт которых отмечалась добросовестность и организованность, была самая «сбалансированная» форму — меньше жира, больше сил и активность. Но удовольствие от конкретных тренировок они не отмечали — для них важнее здоровье, чем эмоции.

Тревожные предпочитали тренироваться самостоятельно, без наблюдателей. Они не любили долгие монотонные нагрузки, но с удовольствием выполняли интервальные тренировки. У этой группы после курса зафиксировано значительное снижение уровня стресса.

Ученые подчеркивают, что не стоит загонять себя в рамки. Личность многогранна, а спорт должен приносить радость. Главное — слушать себя и выбирать то занятие, которое подходит именно вам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com