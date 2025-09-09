закрыть
9 сентября 2025, вторник, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как тип личность влияет на предпочтения в спорте?

1
  • 9.09.2025, 16:48
Как тип личность влияет на предпочтения в спорте?

Экстраверты получают удовольствия от интенсивных нагрузок.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, чтобы выяснить, как черты характера связаны с предпочтениями в спорте, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В эксперименте приняли участие 130 человек. Они прошли фитнес-тесты, заполнили опросник и занимались по восьминедельной программе: три велотренировки разной интенсивности и один день силовых упражнений. Физическая форма улучшилась у всех, но удовольствие от занятий зависело от характера.

Экстраверты получали больше всего удовольствия от интенсивных нагрузок и показывали лучшие результаты в тестах на выносливость.

У участников, среди черт которых отмечалась добросовестность и организованность, была самая «сбалансированная» форму — меньше жира, больше сил и активность. Но удовольствие от конкретных тренировок они не отмечали — для них важнее здоровье, чем эмоции.

Тревожные предпочитали тренироваться самостоятельно, без наблюдателей. Они не любили долгие монотонные нагрузки, но с удовольствием выполняли интервальные тренировки. У этой группы после курса зафиксировано значительное снижение уровня стресса.

Ученые подчеркивают, что не стоит загонять себя в рамки. Личность многогранна, а спорт должен приносить радость. Главное — слушать себя и выбирать то занятие, которое подходит именно вам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох