В РПЦ предложили обложить россиян «церковной десятиной» 8 9.09.2025, 17:05

2,562

Чтобы содержать священников и их семьи.

Россияне должны отдавать десятую часть своих доходов на содержание храмов и священников вместе с их семьями, заявил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергей Кульпинов, пишет The Moscow Times. По его словам, обязанность финансировать церковь возложена на верующих господом. «Это ведь бог сказал: «Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой, эти стены, чтобы ты мог ко мне прийти»», — процитировал Кульпинов Священное писание.

Как заметил протоиерей, верующие хотят, чтобы в храмах было «уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели», но не думают, кто все это «должен содержать». По словам Кульпинова, священнику тоже нужно «кормить свое тело» и детей, которых «никуда не денешь», а государство якобы в этом не участвует. Он добавил, что без материальной поддержки от прихожан служителям РПЦ придется искать работу. «Тогда не подходите ко мне. Дайте мне шесть дней в неделю возможность работать… Но когда вам будет нужно что-то срочно, я скажу — стоп, в субботу или воскресенье вечером. Вы этого хотите?» — спросил протоиерей. Между тем в храме сказали «Подъему», что Кульпинов и так бывает в своем приходе только по выходным. Чем он занимается по будням, там не уточнили.

Около месяца назад ввести в стране «социальную десятину» предложила президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. По ее словам, этот налог следует взимать с россиян, получающих более 30 млн рублей ежегодно, чтобы помогать пенсионерам и тем, «кто вынужден существовать на крохи с барского экономического стола».

РПЦ не требует обязательной уплаты десятины — такое пожертвование должно быть добровольным. При этом в ряде епархий — например, в некоторых приходах Москвы или Санкт-Петербурга — существуют соответствующие программы, в рамках которых верующие по желанию перечисляют 5–10% доходов на конкретные цели: ремонт храма, издание духовной литературы или поддержку бедных, отмечает RTVI.

