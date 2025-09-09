закрыть
9 сентября 2025, вторник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Необычный дорожный знак удивил белорусов

  • 9.09.2025, 17:18
Необычный дорожный знак удивил белорусов

Его заметили на трассе Минск – Мядель.

Читатель Tochka.by прислал в редакцию любопытное фото, которое было сделано на трассе всего в 25 километрах от Минска.

Мужчина ехал по дороге Р58 «Минск – Мядель», когда заметил необычный знак. Он предупреждал водителя, что за ним следит камера в небесах.

Чуть выше над необычным знаком расположился запрет на обгон, а на дороге сплошная разметка.

Из этого можно сделать вывод, что «глаза» в небесах следят за тем, выполняются ли водителями эти ограничения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох