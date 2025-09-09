Необычный дорожный знак удивил белорусов 9.09.2025, 17:18

Его заметили на трассе Минск – Мядель.

Читатель Tochka.by прислал в редакцию любопытное фото, которое было сделано на трассе всего в 25 километрах от Минска.

Мужчина ехал по дороге Р58 «Минск – Мядель», когда заметил необычный знак. Он предупреждал водителя, что за ним следит камера в небесах.

Чуть выше над необычным знаком расположился запрет на обгон, а на дороге сплошная разметка.

Из этого можно сделать вывод, что «глаза» в небесах следят за тем, выполняются ли водителями эти ограничения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com