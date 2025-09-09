Необычный дорожный знак удивил белорусов
- 9.09.2025, 17:18
Его заметили на трассе Минск – Мядель.
Читатель Tochka.by прислал в редакцию любопытное фото, которое было сделано на трассе всего в 25 километрах от Минска.
Мужчина ехал по дороге Р58 «Минск – Мядель», когда заметил необычный знак. Он предупреждал водителя, что за ним следит камера в небесах.
Чуть выше над необычным знаком расположился запрет на обгон, а на дороге сплошная разметка.
Из этого можно сделать вывод, что «глаза» в небесах следят за тем, выполняются ли водителями эти ограничения.