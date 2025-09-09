Atlantic Council: Украина показала уязвимость России 9.09.2025, 17:22

Масштаб стал слабостью.

На протяжении веков огромные территории считались главным преимуществом России, делая страну практически неприступной и обеспечивая ее статус мировой державы. Однако нынешняя война показала обратное: масштаб стал слабостью, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Украина развернула дальнобойную кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, демонстрируя неспособность Кремля защитить каждую точку на бескрайнем пространстве страны.

К концу августа удары вывели из строя около 17% перерабатывающих мощностей России, по другим оценкам — 20%. В результате по всей стране фиксируются перебои с топливом и рекордный рост цен, что уже вызывает социальное напряжение.

Россия зависит от нефтегазовых доходов, которые идут как на финансирование войны, так и на щедрые выплаты новобранцам. Если атаки продолжатся, Путину придется выбирать между военными расходами и социальной стабильностью.

Москва старается приуменьшить последствия ударов, объясняя проблемы «обломками дронов» и запрещая гражданам публиковать видео атак. Однако на деле украинские удары все более системны. Ключевые заводы становятся целью нескольких атак, что усложняет ремонт и бьет по логистике.

Украина существенно расширила свои возможности: с 2022 года производство собственных дальнобойных дронов выросло до тысяч единиц в месяц, на вооружении появились новые крылатые ракеты. При этом российская ПВО растянута между фронтом и крупными городами, оставляя уязвимые зоны.

Хотя нынешние удары не станут решающими, в Киеве рассчитывают, что давление на нефтегазовый сектор подтолкнет Кремль к переговорам. В долгосрочной перспективе дальнобойные вооружения рассматриваются как важный инструмент сдерживания. Украина, как заметил экс-министр обороны Алексей Резников, «остается Давидом, ищущим слабости Голиафа».

