Компании, которые организуют поездки в Польшу, отменяют рейсы 1 9.09.2025, 17:27

Последние автобусы отправятся 10 сентября.

Перевозчики, которые занимаются организацией рейсов из Беларуси в Польшу, сообщили изданию Office Life, что ожидают официальных подтверждений относительно ситуации с закрытием польско-белорусской границы в связи с учениями «Запад-2025». Более ясной ситуация станет в среду, 10 сентября.

Тем временем перевозчик Intercars анонсировал, что в связи с новостью о закрытии границы с польской стороны предварительно до 16 сентября последние рейсы отправятся из Беларуси в Варшаву 10 сентября в 20:30, а из Варшавы в Беларусь — 11 сентября в 15:40 и 17:00. Пассажиров, у которых билеты на более поздние даты, просят связаться со службой поддержки Intercars для переноса билетов на более ранние выезды.

Представители сервиса «Атлас Бас» также рассказали Office Life, что перевозчики приостанавливают рейсы в Польшу. В частности, сняты автобусы Гомель — Познань на 10, 11 и 12 сентября, а также Познань — Гомель на 12, 13 и 14 сентября.

Автобусный парк Молодечно отменил рейсы в Варшаву с 10 по 19 сентября и в обратном направлении. Всем пассажирам, которые купили билеты на эти рейсы через сервис «Атлас», полностью вернут стоимость билетов.

