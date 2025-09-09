В Польше задержан лукашенковский агент

В Польше задержан лукашенковский агент3
- 9.09.2025, 17:30
Из страны вышлют белорусского дипломата.
Премьер Польши Дональд Туск сообщил о задержании агента белорусских спецслужб. Глава правительства заявил, что это часть совместных действий польских, румынских и венгерских спецслужб.
Также из страны будет выслан белорусский дипломат.
ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami https://t.co/7A7Rce48zZ. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 9, 2025
Отметим, в рамках расследования шпионской сети Беларуси румынские правоохранители задержали ее участника – бывшего заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александра Балана.
По сведениям издания, в ходе международной контрразведывательной операции спецслужбы также обратили внимание на другого человека — белоруса, проживающего в Польше. Этот мужчина работает таксистом и является активистом белорусской оппозиции. Его роль интересна тем, что он оказался связан с белорусскими шпионами, с которыми встречался и Балан. Правда, свои встречи таксист проводил еще в начале этого года.
Возможно, о задержании этого белоруса и сообщил Туск.