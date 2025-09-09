закрыть
9 сентября 2025, вторник
В Польше задержан лукашенковский агент

3
  • 9.09.2025, 17:30
  • 4,100
В Польше задержан лукашенковский агент
Фото: charter97.org

Из страны вышлют белорусского дипломата.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о задержании агента белорусских спецслужб. Глава правительства заявил, что это часть совместных действий польских, румынских и венгерских спецслужб.

Также из страны будет выслан белорусский дипломат.

Отметим, в рамках расследования шпионской сети Беларуси румынские правоохранители задержали ее участника – бывшего заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александра Балана.

По сведениям издания, в ходе международной контрразведывательной операции спецслужбы также обратили внимание на другого человека — белоруса, проживающего в Польше. Этот мужчина работает таксистом и является активистом белорусской оппозиции. Его роль интересна тем, что он оказался связан с белорусскими шпионами, с которыми встречался и Балан. Правда, свои встречи таксист проводил еще в начале этого года.

Возможно, о задержании этого белоруса и сообщил Туск.

