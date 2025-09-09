Мерц раскритиковал запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания

Мерц раскритиковал запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания2
Главы BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen аплодировали канцлеру Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц открыл автосалон IAA в Мюнхене с жесткой критикой решения Еврокомиссии о запрете продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Нам нужна большая гибкость в регулировании. Односторонние политические обязательства в пользу конкретных технологий — это фундаментально неверный подход», — заявил он.
Его слова вызвали бурную поддержку в зале. В первых рядах сидели главы BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen и аплодировали канцлеру. Для Германии тема особенно болезненна. Автопром дает около 5% ВВП и обеспечивает работой 800 тысяч человек. Но отрасль сталкивается с тройным вызовом — падением продаж в Китае, медленным переходом на электромобили, где усиливают позиции китайские конкуренты, и тарифами президента США Дональда Трампа.
Мерц оказался под давлением. Христианские демократы требуют отмены запрета, а партнеры по коалиции из СДПГ настаивают на сохранении курса ради климата. Но поддержку канцлеру оказали и другие — премьер Баварии Маркус Зедер прямо заявил — «Этот запрет ошибочен. Его нужно отменить».
Глава автомобильного лобби Немецкого союза автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер представила план, в котором предлагается заменить цель «100% безэмиссионных авто» на 90% и разрешить гибриды и альтернативные виды топлива.
Тем временем сами автоконцерны продолжают развивать электромобили. BMW презентовала электрокроссовер iX3 с запасом хода до 800 км. В пятницу руководители компаний встретятся с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы вновь настаивать на пересмотре «жестких» правил 2035 года.