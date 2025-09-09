Звезда «Игры престолов» раскрыл секрет 20-летнего счастливого брака

Звезда «Игры престолов» раскрыл секрет 20-летнего счастливого брака1
- 9.09.2025, 17:37
Пара тайно поженились в Лас-Вегасе в 2005 году.
Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж отметил в этом году 20-летие свадьбы с супругой, драматургом и режиссером Эрикой Шмидт. В беседе с PEOPLE актер признался, что главный секрет их брака заключается всего в одном слове — «терпение», (перевод — сайт Charter97.org).
Пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2005 года, когда Динклейдж приехал туда на благотворительное мероприятие. По словам актера, церемония была очень скромной, а запись на кассете они убрали «очень далеко». Сегодня у супругов двое детей: дочь, рожденная в 2011 году, и второй ребенок, появившийся на свет в 2017-м. Их имена остаются в тайне.
На премьере нового фильма «Грабитель с крыши» в Нью-Йорке Динклейдж поделился, что работа над картиной была особенно радостной для актеров-родителей. Команда могла забирать игрушки домой в качестве подарков.
Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает о герое Джеффри Манчестере — бывшем рейнджере, который после побега из тюрьмы скрывался полгода в магазине игрушек, планируя новые ограбления. Его жизнь усложняется, когда он влюбляется в героиню Кирстен Данст.
По словам Динклейджа, он давно мечтал поработать с Татумом и Данст: «Это невероятные актеры, и весь процесс был очень теплым и вдохновляющим».