Звезда «Игры престолов» раскрыл секрет 20-летнего счастливого брака 1 9.09.2025, 17:37

1,150

Пара тайно поженились в Лас-Вегасе в 2005 году.

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж отметил в этом году 20-летие свадьбы с супругой, драматургом и режиссером Эрикой Шмидт. В беседе с PEOPLE актер признался, что главный секрет их брака заключается всего в одном слове — «терпение», (перевод — сайт Charter97.org).

Пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2005 года, когда Динклейдж приехал туда на благотворительное мероприятие. По словам актера, церемония была очень скромной, а запись на кассете они убрали «очень далеко». Сегодня у супругов двое детей: дочь, рожденная в 2011 году, и второй ребенок, появившийся на свет в 2017-м. Их имена остаются в тайне.

На премьере нового фильма «Грабитель с крыши» в Нью-Йорке Динклейдж поделился, что работа над картиной была особенно радостной для актеров-родителей. Команда могла забирать игрушки домой в качестве подарков.

Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает о герое Джеффри Манчестере — бывшем рейнджере, который после побега из тюрьмы скрывался полгода в магазине игрушек, планируя новые ограбления. Его жизнь усложняется, когда он влюбляется в героиню Кирстен Данст.

По словам Динклейджа, он давно мечтал поработать с Татумом и Данст: «Это невероятные актеры, и весь процесс был очень теплым и вдохновляющим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com