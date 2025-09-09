СМИ: Один из главарей ХАМАС был ликвидирован в результате атаки Израиля
- 9.09.2025, 17:44
Стали известны подробности удара ЦАХАЛ по Дохе.
В Дохе в результате авиаудара израильской армии был убит один из главарей ХАМАС Халиль аль-Хайя. Об этом сообщает Al Arabiya
«Тель-Авив нападал на Халиля аль-Хайю, главу политического бюро ХАМАС, который был убит в результате нападения в Катаре, а также на Захера Джабарина, члена движения», — говорится в сообщении.
По данным Al Hadath, среди присутствовавших на встрече был также главарь движения Халед Машаль. Всего в результате атаки были убиты главарь ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро.
9 сентября армия Израиля помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС.
Ранее в столице Катара произошли взрывы.