9 сентября 2025, вторник, 18:10
СМИ: Один из главарей ХАМАС был ликвидирован в результате атаки Израиля

  • 9.09.2025, 17:44
СМИ: Один из главарей ХАМАС был ликвидирован в результате атаки Израиля

Стали известны подробности удара ЦАХАЛ по Дохе.

В Дохе в результате авиаудара израильской армии был убит один из главарей ХАМАС Халиль аль-Хайя. Об этом сообщает Al Arabiya

«Тель-Авив нападал на Халиля аль-Хайю, главу политического бюро ХАМАС, который был убит в результате нападения в Катаре, а также на Захера Джабарина, члена движения», — говорится в сообщении.

По данным Al Hadath, среди присутствовавших на встрече был также главарь движения Халед Машаль. Всего в результате атаки были убиты главарь ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро.

9 сентября армия Израиля помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС.

Ранее в столице Катара произошли взрывы.

