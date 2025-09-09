Ресторан из бизнес-империи Юрия Чижа признали банкротом 9.09.2025, 17:59

Ликвидирован «Гасцінны маёнтак» в горнолыжном комплексе «Логойск».

Компанию «Гасцінны маёнтак», которая владела рестораном в горнолыжном комплексе «Логойск», признали банкротом. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве. Фирма входит в бизнес-империю Юрия Чижа, сообщает zerkalo.io.

Вопрос финансовой несостоятельности начали рассматривать еще в апреле этого года. Компания должна 38,3 тыс. рублей «Торговому дому СЛС».

На судебном заседании 29 августа сообщалось, что всего фирма должна четырем кредиторам чуть больше 48 тыс. рублей. При этом у компании есть имущество (но сумма не указана) и ей должны другие фирмы в общей сложности более 76,6 тыс. рублей.

При этом в документах говорится, что управляющий не выявил у фирмы активы, за счет которых можно было бы расплатиться по долгам.

В итоге судья признал «Гасцінны маёнтак» банкротом и постановил ликвидировать его.

Кто владеет рестораном

Ресторан национальной кухни «Гасцінны маёнтак» находится в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск». Последний был открыт в январе 2004 года. Собственником комплекса остается «Трайпл» опального бизнесмена Юрия Чижа. Ранее эта компания также чуть не обанкротилась, однако ее удалось спасти. А в прошлом году Чиж вернул над ней контроль. Чтобы снова управлять важной частью бизнес-империи с тридцатилетней историей, ему пришлось даже судиться с сыновьями.

Сам курорт также был выставлен на аукцион — его хотели продать почти за 24 млн рублей (7,3 млн долларов). Однако торги не состоялись, а сейчас на сайте центра владельцем по-прежнему указан «Трайпл».

