Канада бросает вызов Китаю в сфере редкоземельных минералов
- 9.09.2025, 18:07
Стране предстоит значительно увеличить инвестиции в отрасль.
Канада стремится стать стратегическим противовесом Китаю, который контролирует около 60% мировой добычи и до 90% переработки редкоземельных минералов. Однако, как отмечают эксперты, для этого Оттаве необходимо значительно увеличить инвестиции в добычу и переработку, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне энергетического перехода и растущего спроса на критические минералы, такие как литий, никель и редкоземельные минералы, Канада располагает значительными запасами — более 15,2 млн тонн редкоземельных оксидов. Но создание полноценной цепочки поставок остается сложной задачей.
Исполнительный директор Канадского альянса критически важных минералов Ян Лондон подчеркнул, что одной добычи недостаточно: «Нужна комплексная промышленная база, а не только разговоры».
Премьер-министр Марк Карни в августе подписал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем декларацию о сотрудничестве в сфере критических минералов и энергетической безопасности. Однако конкретных сделок пока нет.
Часть компаний уже получает поддержку. В июне правительство выделило 165 млн канадских долларов компании для развития проекта в Квебеке.
Тем не менее развитие новых шахт идет медленно: по данным S&P Global, на запуск канадских месторождений в среднем уходит до 18 лет.
Особые надежды возлагаются на проект «Кольцо огня» в Онтарио, где сосредоточены огромные запасы никеля и меди.