9 сентября 2025, вторник, 19:03
Канада бросает вызов Китаю в сфере редкоземельных минералов

  • 9.09.2025, 18:07
  • 1,338
Стране предстоит значительно увеличить инвестиции в отрасль.

Канада стремится стать стратегическим противовесом Китаю, который контролирует около 60% мировой добычи и до 90% переработки редкоземельных минералов. Однако, как отмечают эксперты, для этого Оттаве необходимо значительно увеличить инвестиции в добычу и переработку, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне энергетического перехода и растущего спроса на критические минералы, такие как литий, никель и редкоземельные минералы, Канада располагает значительными запасами — более 15,2 млн тонн редкоземельных оксидов. Но создание полноценной цепочки поставок остается сложной задачей.

Исполнительный директор Канадского альянса критически важных минералов Ян Лондон подчеркнул, что одной добычи недостаточно: «Нужна комплексная промышленная база, а не только разговоры».

Премьер-министр Марк Карни в августе подписал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем декларацию о сотрудничестве в сфере критических минералов и энергетической безопасности. Однако конкретных сделок пока нет.

Часть компаний уже получает поддержку. В июне правительство выделило 165 млн канадских долларов компании для развития проекта в Квебеке.

Тем не менее развитие новых шахт идет медленно: по данным S&P Global, на запуск канадских месторождений в среднем уходит до 18 лет.

Особые надежды возлагаются на проект «Кольцо огня» в Онтарио, где сосредоточены огромные запасы никеля и меди.

