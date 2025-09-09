Как ИИ может повлиять на наше восприятие прошлого? 2 9.09.2025, 18:09

Исторической науке нужно быть начеку.

В последние годы вопрос о том, как искусственный интеллект повлияет на будущее, остается в центре внимания. Однако эксперты все чаще задаются и другим — каким образом ИИ может изменить наше восприятие прошлого, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Технологии deep fake и генеративного ИИ позволяют создавать изображения и видео событий, которые могли никогда не происходить. Например, один молодой пакистанский пользователь создавал «фотографии Холокоста» с помощью ИИ, не имея полного понимания исторических фактов. Это подчеркивает опасность, когда ИИ становится источником исторических знаний сам по себе, а не инструментом анализа уже изученного материала.

Проблема усугубляется «черным ящиком» ИИ: алгоритмы, генерирующие исторический контент, часто непрозрачны, что вызывает сомнения у историков в достоверности таких материалов.

Кроме того, профессиональная история сталкивается с кризисом кадров. Университетские кафедры закрываются, количество студентов исторических специальностей сокращается, а финансирование исследований уменьшается. Молодежь предпочитает высокооплачиваемые профессии, оставляя гуманитарные дисциплины.

ИИ может это изменить через бесплатные онлайн-курсы, видео и подкасты, заменяя традиционное историческое образование.

Некоторые эксперты считают, что профессия историка не исчезнет полностью, а переживает «глубокую и необходимую эволюцию». Однако с учетом возможности искажений, упрощений и «галлюцинаций» ИИ возникает риск появления новых, недостоверных версий истории.

В ближайшие годы стоит внимательно следить за тем, как ИИ будет использоваться в исторической науке: сможет ли он стать полезным инструментом, или же перепишет прошлое в интересах удобного нарратива.

Общая картина пока остается неопределенной, и 2025 год обещает новые технологические вызовы и открытия.

