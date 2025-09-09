Войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине при выдаче пенсии 4 9.09.2025, 18:24

1,540

По меньшей мере 23 человека погибли, более 20 – ранены.

Войска РФ нанесли откровенно зверский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших», - отметил глава государства.

Он также отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

«Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», - резюмирует глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com