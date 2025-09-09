Войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине при выдаче пенсии

Войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине при выдаче пенсии4
- 9.09.2025, 18:24
- 1,540
По меньшей мере 23 человека погибли, более 20 – ранены.
Войска РФ нанесли откровенно зверский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
«Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших», - отметил глава государства.
Он также отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.
«Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», - резюмирует глава государства.