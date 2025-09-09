Как долго будет закрыта граница Польши с Беларусью? 3 9.09.2025, 18:30

Министр внутренних дел Польши дал ответ.

Решение Польши полностью закрыть границу с Беларусью из-за учений «Запад-2025» вызвало вопросы о том, на какой срок вводятся ограничения, коснутся ли они грузового транспорта и какими будут экономические последствия. После заседания правительства на пресс-конференции министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский дал некоторые разъяснения.

Журналисты поинтересовались, как долго продлится закрытие границы и будет ли оно ограничено только временем проведения учений «Запад-2025». Министр отметил, что решение напрямую связано с учениями и носит временный характер. Однако точную дату возобновления движения не назвал.

— Погранпереходы будут открыты только тогда — и я это подчеркиваю, — когда мы будем на 100% уверены, что ситуация больше не представляет никакой угрозы для Польши и польских граждан, — заявил Кервиньский.

Также министр уточнил, что речь идет о полном закрытии единственного погранперехода в Тересполе (с белорусской стороны — «Брест»). Это означает, что движение будет остановлено как для легкового и грузового транспорта, так и для железнодорожных составов.

У Кервиньского спросили, планируют ли польские власти в связи с закрытием границы расширять буферную зону. Министр заверил, что на сегодняшний день таких планов нет.

Что касается убытков, которые понесет Польша из-за остановки железнодорожного транзита, в том числе из Китая, министр сообщил, что вопросы безопасности являются для правительства абсолютным приоритетом. Тем не менее премьер-министр Дональд Туск поручил всем ведомствам оценить потенциальные потери.

Напомним, утром 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью в полночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 сентября. Он объяснил этот шаг «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

Совместные беларусско-российские учения «Запад-2025» должны пройти с 12 по 16 сентября. Ранее сообщалось, что в ходе маневров военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия. Эта новость уже вызвала ажиотаж на рынке автобусных перевозок: билеты из Минска в Вильнюс на ближайшие дни были раскуплены, а цены на оставшиеся рейсы резко выросли.

