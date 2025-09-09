Великобритания профинансирует производство тысячи дальнобойных дронов для Украины 9.09.2025, 18:38

Об этом сообщил глава Минобороны Британии.

Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для украинских военных. Об этом во время заседания Рамштайн во вторник, 9 сентября, сказал министр обороны Великобритании Джон Гили, пишет «Интерфакс-Украина».

«В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину», — сказал Гили.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о начале новой инициативы deep strike и усилении немецкой поддержки в закупке беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины.

«Германия начнет новую инициативу „deep strike“ и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро», — добавил он.

По словам Писториуса, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего действия различных типов украинского производства. Контракты «являются гибкими и содержат опции по увеличению количества».

Сейчас происходит уже тринадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины Онлайн-заседание предыдущей, 29-й встречи в формате Рамштайн состоялось 21 июля в Киеве.

Великобритания и Германия взяли на себя руководство Рамштайном в феврале после того, как глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных экс-главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

8 сентября UK Defence Journal писал, что крупнейший украинский производитель беспилотников — компания Ukrspecsystems — объявила о масштабной инвестиционной программе в Великобритании. В частности, в Восточной Англии построят завод по производству дронов стоимостью 200 млн фунтов стерлингов.

