«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу 1 9.09.2025, 18:47

Из-за закрытия границы.

Перевозчики «Минсктранс», Intercars и другие отменили рейсы в Польшу из-за закрытия границы с Беларусью.

На горячей линии государственного перевозчика «Минсктранс» сообщили, что приостанавливаются с 11 сентября автобусные рейсы в Польшу - «на неопределенное время».

Еще перевозчик Intercars сказал, что отправит последний рейс в Варшаву 10 сентября в 20.30. Из Варшавы в Беларусь последние автобусный рейс будет отправлен 11 сентября в 17.30. Пассажирам с билетами на более поздние даты предложили выехать раньше.

Также об отмене рейсов рядом белорусских автопарков проинформировал технологический сервис-агрегатор «Атлас».

