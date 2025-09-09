«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу

«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу1
- 9.09.2025, 18:47
Из-за закрытия границы.
Перевозчики «Минсктранс», Intercars и другие отменили рейсы в Польшу из-за закрытия границы с Беларусью.
На горячей линии государственного перевозчика «Минсктранс» сообщили, что приостанавливаются с 11 сентября автобусные рейсы в Польшу - «на неопределенное время».
Еще перевозчик Intercars сказал, что отправит последний рейс в Варшаву 10 сентября в 20.30. Из Варшавы в Беларусь последние автобусный рейс будет отправлен 11 сентября в 17.30. Пассажирам с билетами на более поздние даты предложили выехать раньше.
Также об отмене рейсов рядом белорусских автопарков проинформировал технологический сервис-агрегатор «Атлас».