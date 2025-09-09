закрыть
9 сентября 2025, вторник, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия начала передачу Patriot для Украины

  • 9.09.2025, 18:50
Германия начала передачу Patriot для Украины

Первые пусковые установки уже переданы Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые пусковые установки двух систем Patriot, которые его страна обязалась поставить, уже переданы Украине.

Об этом он сказал во вторник, 9 сентября, открывая встречу в формате «Рамштайн», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов, Германия сейчас доставляет в Украину две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже переданы Украине», — сказал он.

30-е заседание Контактной группы по обороне Украины проходит в гибридном формате и стартовало вечером 9 сентября. В Лондоне присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Другие участники подключились к встрече онлайн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох