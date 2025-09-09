Германия начала передачу Patriot для Украины 9.09.2025, 18:50

Первые пусковые установки уже переданы Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые пусковые установки двух систем Patriot, которые его страна обязалась поставить, уже переданы Украине.

Об этом он сказал во вторник, 9 сентября, открывая встречу в формате «Рамштайн», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов, Германия сейчас доставляет в Украину две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже переданы Украине», — сказал он.

30-е заседание Контактной группы по обороне Украины проходит в гибридном формате и стартовало вечером 9 сентября. В Лондоне присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Другие участники подключились к встрече онлайн.

