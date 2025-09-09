В Израиле раскрыли детали операции «Саммит огня» 9.09.2025, 19:07

1,158

Для удара по ХАМАС в Дохе задействовали 15 истребителей.

Операция «Саммит огня» против представителей ХАМАС в Дохе планировалась Израилем несколько месяцев, в ударе по Дохе задействовали около 15 истребителей, сообщает журналист «Армейского радио» (Galei Zahal) Дорон Кадош в Х.

По его информации, была атакована только одна цель, ее поразили более 10 авиабомб с интервалом в несколько секунд. Пилоты приземлились в Израиле, в воздухе проводились дозаправки — Доха находится примерно в 1,8 тыс. км.

Ynet писал, что в операции также задействовали беспилотники. В МИДе Катара сообщали, что Израиль ударил по домам в Дохе, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС».

Целями атаки были руководители ХАМАС, в том числе глава политбюро движения Халед Машаль и лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Al Arabiya сообщал об их гибели, источники Reuters и Al Jazeera в ХАМАС утверждали, что они выжили.

