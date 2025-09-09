закрыть
МИД Беларуси вызвал посла Польши из-за закрытия границы

  • 9.09.2025, 19:20
  • 2,604
Ему был заявлен устный протест.

МИД Беларуси вызвал посла Польши в связи с решением польской стороны приостановить движение через границу на период проведения учений «Запад-2025», сообщает ведомство. Ему был заявлен устный протест.

«Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, «приватизация» границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока. Данный шаг выглядят безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества», - говорится в сообщении.

