Из-за недоедания военные РФ превратились в «ходячие скелеты»

  • 9.09.2025, 19:38
  • 4,348
Из-за недоедания военные РФ превратились в «ходячие скелеты»

Видео.

Из-за постоянного недоедания «вторая армия мира» на Запорожском направлении превратилась в «ходячих скелетов».

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где российский военный показывает своих сослуживцев, на которых едва держится нижнее белье. Автор видео скулит, что еще два месяца назад его побратимы выглядели здоровыми, но ранения и хроническое недоедание сделали свое дело. Высшее же командование армии РФ на это не обращает внимание.

«Вот у нас сидит человек, вот «Крот», смотри на его ноги просто — они высохли. Пацаны вообще высохли, вот «Старый» тоже высох, одни кости», - комментирует он состояние бойцов. В комментарии к видео указано, что эти бойцы служат в 1-м танковом полку (в/ч 58198), 1-м мотострелковом полку (в/ч 31135) и 15-м мотострелковом полку (в/ч 31134) 2-й мотострелковой Таманской дивизии.

