Из-за недоедания военные РФ превратились в «ходячие скелеты»6
- 9.09.2025, 19:38
- 4,348
Видео.
Из-за постоянного недоедания «вторая армия мира» на Запорожском направлении превратилась в «ходячих скелетов».
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где российский военный показывает своих сослуживцев, на которых едва держится нижнее белье. Автор видео скулит, что еще два месяца назад его побратимы выглядели здоровыми, но ранения и хроническое недоедание сделали свое дело. Высшее же командование армии РФ на это не обращает внимание.
«Вот у нас сидит человек, вот «Крот», смотри на его ноги просто — они высохли. Пацаны вообще высохли, вот «Старый» тоже высох, одни кости», - комментирует он состояние бойцов. В комментарии к видео указано, что эти бойцы служат в 1-м танковом полку (в/ч 58198), 1-м мотострелковом полку (в/ч 31135) и 15-м мотострелковом полку (в/ч 31134) 2-й мотострелковой Таманской дивизии.