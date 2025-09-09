Из-за недоедания военные РФ превратились в «ходячие скелеты» 6 9.09.2025, 19:38

4,348

Видео.

Из-за постоянного недоедания «вторая армия мира» на Запорожском направлении превратилась в «ходячих скелетов».

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где российский военный показывает своих сослуживцев, на которых едва держится нижнее белье. Автор видео скулит, что еще два месяца назад его побратимы выглядели здоровыми, но ранения и хроническое недоедание сделали свое дело. Высшее же командование армии РФ на это не обращает внимание.

«Вот у нас сидит человек, вот «Крот», смотри на его ноги просто — они высохли. Пацаны вообще высохли, вот «Старый» тоже высох, одни кости», - комментирует он состояние бойцов. В комментарии к видео указано, что эти бойцы служат в 1-м танковом полку (в/ч 58198), 1-м мотострелковом полку (в/ч 31135) и 15-м мотострелковом полку (в/ч 31134) 2-й мотострелковой Таманской дивизии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com