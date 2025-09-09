Белорусам предложили очень странный вид психотерапии 1 9.09.2025, 19:43

2,752

Это не шутка.

Записаться на сеанс гроботерапии можно теперь и в Беларуси. Ее собирается проводить бизнес-коуч Ирина Евграфова.

Об открытии нового вида психологической помощи она рассказала у себя в Instagram, будучи сама в гробу.

«Не мистика. Не прикол. Не перформанс. Это психологическая практика, которая помогает заглянуть в глаза главному страху человечества – и снова почувствовать вкус жизни. Ты бежишь, спешишь, строишь, выгораешь... А вдруг жизнь проходит мимо? Ляг в гр0б. Проснись – живым. Готовы попробовать на себе?» – описала практику автор ролика.

Проводить сеансы женщина будет не одна. «Оборудование» для терапии предоставит ритуальное агентство «Содействие» из Гомеля. Так что услуга пока доступна только жителям этого города.

Судя по комментариям, белорусы новинкой заинтригованы и хотят узнать цену за такой уникальный опыт.

В Беларуси уже знакомы с понятием гроботерапии. На сайте минской городской ритуальной службы ей даже посвящена отдельная статья.

