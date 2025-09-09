Партия премьера Дании назначила уполномоченного по «духовному перевооружению»
- 9.09.2025, 20:06
Он будет отвечать за продвижение датских национальных ценностей и истории.
В Социал-демократической партии Дании появилась должность спикера по вопросам «духовного перевооружения», который будет отвечать за продвижение датских национальных ценностей и истории.
Об этом сообщает AFP.
Отвечать за «духовное перевооружение» от имени датских социал-демократов будет депутат парламента и бывшая министр окружающей среды Ида Окен.
В Facebook она написала, что будет спикером партии по вопросам демократии, «сосредоточившись на духовном перевооружении».
«Мы должны укрепить датскую демократию. Это самое важное в духовном перевооружении. Мы должны знать свою историю. Мы должны говорить о наших ценностях», – добавила Окен.
Она рассказала, что стремится больше привлечь молодежь к общественной и политической деятельности, поощрять людей к волонтерской работе, а также способствовать росту престижа военной службы.
Термин «духовное перевооружение» в риторике Социал-демократической партии премьер-министра Дании Метте Фредерриксен появился в начале года, когда о нем заговорил министр образования Маттиас Тесфае.
«Хорошо укреплять военную мощь, но без соответствующего духовного перевооружения мы не сможем гарантировать суверенитет и безопасность Дании, Запада и Европы», – сказал он.