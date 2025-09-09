Закроет ли Литва границу с Беларусью? 9.09.2025, 20:16

1,844

В МВД Литвы дали ответ.

Литва в настоящий момент не планирует закрывать два действующих контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако такой шаг возможен «в случае необходимости», сообщили LRT в МВД страны.

В ведомстве сообщили, что в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025» службы МВД Литвы, включая Службу охраны государственной границы, работают в режиме повышенной готовности.

«Контроль на границе усилен, в том числе в пунктах пропуска», — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники совместно с военными проводят дополнительные меры: усиливается наблюдение за границей, активнее организуются патрулирования.

«Ответственные службы готовы оперативно реагировать на возможные провокации или незаконные пересечения границы», — говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что при изменении обстоятельств могут быть приняты более жесткие решения.

«В случае необходимости государство задействует все предусмотренные меры — от активации Плана прикрытия до закрытия пунктов пропуска. Все действия будут направлены на защиту национальных интересов и обеспечение безопасности страны», — сообщили в МВД Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что соседние государства самостоятельно выбирают меры подготовки к совместным учениям России и Беларуси.

«Я думаю, каждая страна готовится по-своему. Мы приняли соответствующие, адекватные меры для этого периода повышенной угрозы и надеемся, что они сработают и принесут результат», — сказал политик 9 сентября, отвечая на вопрос о возможной региональной координации, включая закрытие границ с Беларусью.

Напомним, утром 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью в полночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 сентября. Он объяснил этот шаг «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

Эта новость уже вызвала ажиотаж на рынке автобусных перевозок: билеты из Минска в Вильнюс на ближайшие дни были раскуплены, а цены на оставшиеся рейсы резко выросли.

Границу планируют открыть «когда мы будем на 100% уверены, что ситуация больше не представляет никакой угрозы для Польши и польских граждан», заявлял министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» должны пройти с 12 по 16 сентября. Ранее сообщалось, что в ходе маневров военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com