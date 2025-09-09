Закроет ли Литва границу с Беларусью?
- 9.09.2025, 20:16
- 1,844
В МВД Литвы дали ответ.
Литва в настоящий момент не планирует закрывать два действующих контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако такой шаг возможен «в случае необходимости», сообщили LRT в МВД страны.
В ведомстве сообщили, что в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025» службы МВД Литвы, включая Службу охраны государственной границы, работают в режиме повышенной готовности.
«Контроль на границе усилен, в том числе в пунктах пропуска», — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
Ранее сообщалось, что литовские пограничники совместно с военными проводят дополнительные меры: усиливается наблюдение за границей, активнее организуются патрулирования.
«Ответственные службы готовы оперативно реагировать на возможные провокации или незаконные пересечения границы», — говорится в заявлении.
В министерстве также подчеркнули, что при изменении обстоятельств могут быть приняты более жесткие решения.
«В случае необходимости государство задействует все предусмотренные меры — от активации Плана прикрытия до закрытия пунктов пропуска. Все действия будут направлены на защиту национальных интересов и обеспечение безопасности страны», — сообщили в МВД Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что соседние государства самостоятельно выбирают меры подготовки к совместным учениям России и Беларуси.
«Я думаю, каждая страна готовится по-своему. Мы приняли соответствующие, адекватные меры для этого периода повышенной угрозы и надеемся, что они сработают и принесут результат», — сказал политик 9 сентября, отвечая на вопрос о возможной региональной координации, включая закрытие границ с Беларусью.
Напомним, утром 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью в полночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 сентября. Он объяснил этот шаг «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».
Эта новость уже вызвала ажиотаж на рынке автобусных перевозок: билеты из Минска в Вильнюс на ближайшие дни были раскуплены, а цены на оставшиеся рейсы резко выросли.
Границу планируют открыть «когда мы будем на 100% уверены, что ситуация больше не представляет никакой угрозы для Польши и польских граждан», заявлял министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.
Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» должны пройти с 12 по 16 сентября. Ранее сообщалось, что в ходе маневров военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия.