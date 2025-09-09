Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок на пресс-конференции
- 9.09.2025, 20:21
Элизабет Ланн упала прямо на свою трибуну и ударилась головой.
Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн, которую назначили на пост накануне, потеряла сознание во время пресс-конференции, посвященной перестановкам в правительстве, сообщает шведский телеканал SVT.
На кадрах женщина стоит за трибуной на пресс-конференции вместе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, министром энергетики и предпринимательства Эббой Буш и министром социальных дел Якобом Форсмедом.
Ланн упала прямо на свою трибуну и ударилась головой. После потери сознания ее вывели из зала.
Через несколько минут министр вернулась и объяснила собравшимся журналистам, что у нее упал уровень сахара в крови. Однако пресс-конференцию с ее участием все же перенесли.
Ланн, являющуюся муниципальным советником в Гетеборге и членом «Христианская демократия», назначили на должность министра здравоохранения тем же днем. Назначение произошло после того, как ее предшественник Ако Анкарберг Юханссон неожиданно ушел в отставку накануне.