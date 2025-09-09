Belavia расширит полетную программу в Китай
- 9.09.2025, 20:27
Самолеты будут летать в два новых города.
Belavia хочет открыть в Китае несколько новых направлений. Об этом рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Владимир Баркун, пишет БелТА.
Уже 8 октября самолет дальнего следования Airbus A330-200 полетит на китайский остров Хайнань, в город Санья.
На начальном этапе будет один рейс в неделю – по средам, а в зимнем расписании частота полетов увеличится до двух раз в неделю.
Баркун заявил, что билеты быстро раскупают. На первый рейс все места уже заняты. На остальные средняя загрузка составила более 80%.
Поэтому компания решила проработать новые направления в Китай. Планируется открытие рейсов в такие популярные города, как Шанхай и Гуачнжоу.
Помимо Хайнаня, компания будет выполнять рейсы на другой курорт – вьетнамский остров Фукуок. Полеты стартуют с 12 октября.
Компания также собирается открыть рейсы в Таиланд и Шри-Ланку, чему поспособствует ввод нового дальнемагистрального самолета в конце сентября.
Так, на новых направлениях в город Санья (Китай), Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку с продолжительностью полета около 10 часов пассажиров будут кормить полноценным обедом дважды. Сейчас ведется разработка соответствующих рационов.
В настоящее время горячее питание Belavia предоставляет на рейсах в Дубай, Ташкент, Стамбул, Дели и Урумчи, а также на чартерах в Турцию, Египет, Оман и Катар.
Во время ночных полетов в Грузию, Армению, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан предлагаются более легкие варианты – сэндвичи или блины с начинкой.