Belavia расширит полетную программу в Китай 9.09.2025, 20:27

Самолеты будут летать в два новых города.

Belavia хочет открыть в Китае несколько новых направлений. Об этом рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Владимир Баркун, пишет БелТА.

Уже 8 октября самолет дальнего следования Airbus A330-200 полетит на китайский остров Хайнань, в город Санья.

На начальном этапе будет один рейс в неделю – по средам, а в зимнем расписании частота полетов увеличится до двух раз в неделю.

Баркун заявил, что билеты быстро раскупают. На первый рейс все места уже заняты. На остальные средняя загрузка составила более 80%.

Поэтому компания решила проработать новые направления в Китай. Планируется открытие рейсов в такие популярные города, как Шанхай и Гуачнжоу.

Помимо Хайнаня, компания будет выполнять рейсы на другой курорт – вьетнамский остров Фукуок. Полеты стартуют с 12 октября.

Компания также собирается открыть рейсы в Таиланд и Шри-Ланку, чему поспособствует ввод нового дальнемагистрального самолета в конце сентября.

Так, на новых направлениях в город Санья (Китай), Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку с продолжительностью полета около 10 часов пассажиров будут кормить полноценным обедом дважды. Сейчас ведется разработка соответствующих рационов.

В настоящее время горячее питание Belavia предоставляет на рейсах в Дубай, Ташкент, Стамбул, Дели и Урумчи, а также на чартерах в Турцию, Египет, Оман и Катар.

Во время ночных полетов в Грузию, Армению, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан предлагаются более легкие варианты – сэндвичи или блины с начинкой.

