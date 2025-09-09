Один из крупнейших производителей серверов в России оказался на грани финансового краха 1 9.09.2025, 20:39

Денег нет.

Российский производитель электроники «ПК Аквариус» за месяц получил 16 исков на сумму более 252 млн рублей, следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. Среди заявителей — поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик «АЛТ мастер». По данным источника CNews, «Аквариус» перестал рассчитываться с контрагентами еще в январе 2025 года из-за большого кассового разрыва.

В самой компании назвали сложности с исполнением платежных обязательств временными и заявили о стремлении удовлетворить все юридически обоснованные требования в ближайшем будущем. Однако источник на рынке электроники рассказал, что проблемы у «Аквариуса» наблюдаются уже давно: к ним привели отсутствие плана по развитию и достаточных навыков управления, а также охлаждение экономики. «Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей», — отметил собеседник издания.

Иски совпали с изменением состава владельцев «Аквариуса». В августе «Ведомости» писали, что 79% компании переходит к S8 Capital и ГК «МТ-интеграция». Последняя отрицала, что стала акционером. Еще 21% остался у дочерней структуры «Сбера». При этом ранее у нее в залоге оказались основные юрлица компании — 70% «Ай кью холдинга» и 99,99% «Аквариус технологий». Источник «Коммерсанта» связывал это с высокой долговой нагрузкой и нехваткой средств на операционную деятельность у компании.

«Аквариус» владеет производственными площадками в Шуе (Ивановская область) и Твери мощностью до 2,5 млн устройств в год, выпуская серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом. По данным РБК, до 2024 года «Аквариус» занимал пятую долю рынка оборудования, которое входит в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и может участвовать в госзаказах.

В 2024 году выручка головного юрлица компании — АО «Группа Аквариус» — составила 1 млрд рублей. Такой же была прибыль. У «Ай кью холдинг» эти показатели равнялись 4 млрд и 3,9 млрд рублей соответственно. «Аквариус технологии» за 2024 год выручило 1,3 млрд рублей и получило 972 млн рублей прибыли.

