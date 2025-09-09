Apple представила iPhone 17 9.09.2025, 20:48

Он будет продаваться в пяти цветах.

Apple представила новый iPhone 17. Компания ведет трансляцию презентации новых продуктов в своих социальных сетях.

Компания также представила Apple Watch Series 11, их корпус очень тонкий, само устройство поддерживает 5G. Кроме того, стали доступны разноцветные ремешки для часов Apple – зеленого, персикового, черного и синего цвета с принтами.

В ходе презентация показали и новые наушники – AirPods Pro 3. Одно из главных новшеств – функции перевода с разных языков в реальном времени и слухового аппарата. Кроме того, наушники получили обновленную система шумоподавления.

