закрыть
9 сентября 2025, вторник, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Apple представила iPhone 17

  • 9.09.2025, 20:48
  • 1,062
Apple представила iPhone 17

Он будет продаваться в пяти цветах.

Apple представила новый iPhone 17. Компания ведет трансляцию презентации новых продуктов в своих социальных сетях.

Компания также представила Apple Watch Series 11, их корпус очень тонкий, само устройство поддерживает 5G. Кроме того, стали доступны разноцветные ремешки для часов Apple – зеленого, персикового, черного и синего цвета с принтами.

В ходе презентация показали и новые наушники – AirPods Pro 3. Одно из главных новшеств – функции перевода с разных языков в реальном времени и слухового аппарата. Кроме того, наушники получили обновленную система шумоподавления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох