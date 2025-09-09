Макрон выбрал нового премьер-министра Франции 9.09.2025, 21:09

Президент Франции выдвинул на должность министра обороны Себастьена Лекорню.

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Макрон выбрал нового премьер-министра», — сказано в заявлении. В то же время пока политик не раскрыл имя нового главы правительства.

8 сентября стало известно о том, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку. Это произошло после того, как чиновники выразили недоверие 364 голосами против 194. Вскоре во многих городах Франции прошли празднования. Люди несли плакаты и баннеры, а также открывали шампанское.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com