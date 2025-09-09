Макрон выбрал нового премьер-министра Франции
- 9.09.2025, 21:09
Президент Франции выдвинул на должность министра обороны Себастьена Лекорню.
Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
«Макрон выбрал нового премьер-министра», — сказано в заявлении. В то же время пока политик не раскрыл имя нового главы правительства.
8 сентября стало известно о том, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку. Это произошло после того, как чиновники выразили недоверие 364 голосами против 194. Вскоре во многих городах Франции прошли празднования. Люди несли плакаты и баннеры, а также открывали шампанское.