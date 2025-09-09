закрыть
9 сентября 2025, вторник, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

  • 9.09.2025, 21:09
Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

Президент Франции выдвинул на должность министра обороны Себастьена Лекорню.

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Макрон выбрал нового премьер-министра», — сказано в заявлении. В то же время пока политик не раскрыл имя нового главы правительства.

8 сентября стало известно о том, что правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку. Это произошло после того, как чиновники выразили недоверие 364 голосами против 194. Вскоре во многих городах Франции прошли празднования. Люди несли плакаты и баннеры, а также открывали шампанское.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох