Банки Беларуси ввели валютные изменения 1 9.09.2025, 21:17

2,744

Они касаются обмена долларов, перевода денег и ограничений по карточкам.

Некоторые беларусские банки ввели новшества, которые касаются валюты. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Технобанк» с 8 сентября ввел изменения для комиссии по переводам физлиц в долларах за пределы банка. Сбор теперь составляет 30 долларов и 1,5% от суммы денежного отправления, но не более 350 долларов. «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в беларусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты», — уточняют в «Технобанке».

Также «Технобанк» снова стал выдавать Tax Free по чекам Planet Payment. Эти выплаты приостанавливались с 3 сентября.

«Белинвестбанк» объявил, что возобновил прием от физлиц на инкассо долларов и евро — без ограничения по номиналу. Комиссия — 8% от суммы валюты (минимум — 10 рублей). «При невозможности реализации иностранной валюты, принятой на инкассо, по независящим от банка причинам или из-за отказа банка-контрагента в приеме банкнот клиенту в течение трех месяцев возвращается принятая от него иностранная валюта», — уточняет банк.

«Паритетбанк» с 9 сентября ввел ограничения для операций с карточками за границей. Появился запрет на пополнение наличными за рубежом счета, к которому привязан «пластик». Также банк ввел лимиты на снятие денег за границей — от 10 до 15 тысяч рублей в сутки в зависимости от карты.

«БНБ-Банк» с 9 сентября стал взимать дополнительную комиссию за исполнение платежей в долларах на счета юрлиц и ИП. Она составит 1% от суммы. За аналогичную услугу в евро сбор составит 1,9%. «Комиссия будет списываться общей суммой от всех переводов, исполненных в течение операционного дня, не позднее следующего за ним рабочего дня», — уточняет банк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com