Украинские полицейские показали первые минуты после зверского удара РФ по Яровой

Украинские полицейские показали первые минуты после зверского удара РФ по Яровой2
- 9.09.2025, 21:23
- 2,676
Россияне ударили авиабомбой по людям, которые получали пенсии.
Российские оккупанты ударили авиабомбой по мирным украинцем в поселке Яровая Донецкой области. Появилось кадры первых минут после атаки.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на полицию Донецкой области в Facebook.
Как отметили в полиции, по состоянию на сейчас удалось идентифицировать 20 погибших в результате удара по Яровой, из них 15 женщин (54–79 лет) и 9 мужчин (53–87 лет). Данные еще четырех лиц уточняются.
По состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых. Правоохранители собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.
«Среди раненых - 5 мужчин в возрасте 50-79 лет и 14 женщин – от 38 до 72 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы», - уточнили в полиции.
Пострадавших госпитализировали в больницы Славянска, Краматорска и Лимана. Из Яровой продолжается эвакуация.