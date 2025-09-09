закрыть
9 сентября 2025, вторник, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские полицейские показали первые минуты после зверского удара РФ по Яровой

2
  • 9.09.2025, 21:23
  • 2,676
Украинские полицейские показали первые минуты после зверского удара РФ по Яровой

Россияне ударили авиабомбой по людям, которые получали пенсии.

Российские оккупанты ударили авиабомбой по мирным украинцем в поселке Яровая Донецкой области. Появилось кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на полицию Донецкой области в Facebook.

Как отметили в полиции, по состоянию на сейчас удалось идентифицировать 20 погибших в результате удара по Яровой, из них 15 женщин (54–79 лет) и 9 мужчин (53–87 лет). Данные еще четырех лиц уточняются.

По состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых. Правоохранители собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

«Среди раненых - 5 мужчин в возрасте 50-79 лет и 14 женщин – от 38 до 72 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы», - уточнили в полиции.

Пострадавших госпитализировали в больницы Славянска, Краматорска и Лимана. Из Яровой продолжается эвакуация.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох