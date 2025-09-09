закрыть
9 сентября 2025, вторник, 22:09
Сырский: Армия РФ потеряла с начала года в боях около 300 тысяч человек

Главком ВСУ опубликовал видео.

Потери армии страны-агрессора РФ в боях против Сил обороны Украины с начала 2025 года достигли 299 210 человек. Об этом 9 сентября написал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

«Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант — это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины. Спасибо нашим воинам, защитникам и защитницам, за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!», — говорится в сообщении.

