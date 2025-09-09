В Беларуси продают крупный торговый центр 9.09.2025, 22:02

Сколько просят?

Многофункциональный торговый комплекс продают с молотка, пишет OfficeLife.

Новому владельцу предстоит не только оплатить покупку, но и вложить значительные средства в приведение ТЦ в соответствие с требованиями закона.

Объект общей площадью более 9 тыс. м2 расположен в центре города Речицы на ул. Советской, 56.

Торговый комплекс продается в рамках процедуры банкротства собственника.

Общая задолженность превышает Br3,5 млн, основную часть которой составляют неуплаченные налоги. Остальное – долги перед «Белгосстрахом» и Приорбанком.

Ключевая сложность для нового владельца – необходимость устранить многочисленные незаконные перепланировки. Лишь после этого можно получить новые технические паспорта на здания.

Проблемы ТЦ, который ранее был перепрофилирован из интерната, тянутся еще с 2019 года.

По сведениям местного исполкома, в торговом центре были обнаружены массовые нарушения правил пожарной безопасности: отсутствие систем оповещения и автоматического пожаротушения, проблемы с эвакуационными выходами.

Кроме того, многие арендаторы проводили самовольные перепланировки, которые так и не были узаконены.

Собственнику было предписано устранить все нарушения, однако этого так и не было сделано. В итоге техпаспорта на объект были аннулированы.

На продажу выставляется целый комплекс из восьми капитальных строений, одного объекта «неустановленного назначения» и двух технических сооружений.

Начальная цена лота – Br6,5 млн. Торги назначены на 30 сентября.

