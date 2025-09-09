закрыть
9 сентября 2025, вторник, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон назначил новым премьером Франции министра обороны

  • 9.09.2025, 22:13
Макрон назначил новым премьером Франции министра обороны

Официально.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню, главу Министерства обороны страны.

Как пишет Le Figaro, об этом во вторник сообщил Елисейский дворец.

Себастьен Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за три последних года.

Макрон, как сообщается, поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, «с целью принятия государственного бюджета и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы».

Только после завершения этих партийных дискуссий Себастьен Лекорню предложит президенту Франции состав своего правительства, добавили в Елисейском дворце.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох