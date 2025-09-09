Макрон назначил новым премьером Франции министра обороны
- 9.09.2025, 22:13
Официально.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню, главу Министерства обороны страны.
Как пишет Le Figaro, об этом во вторник сообщил Елисейский дворец.
Себастьен Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за три последних года.
Макрон, как сообщается, поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, «с целью принятия государственного бюджета и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы».
Только после завершения этих партийных дискуссий Себастьен Лекорню предложит президенту Франции состав своего правительства, добавили в Елисейском дворце.