Макрон назначил новым премьером Франции министра обороны 9.09.2025, 22:13

Официально.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню, главу Министерства обороны страны.

Как пишет Le Figaro, об этом во вторник сообщил Елисейский дворец.

Себастьен Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за три последних года.

Макрон, как сообщается, поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, «с целью принятия государственного бюджета и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы».

Только после завершения этих партийных дискуссий Себастьен Лекорню предложит президенту Франции состав своего правительства, добавили в Елисейском дворце.

