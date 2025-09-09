Премьер Украины призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России
- 9.09.2025, 22:25
Юлия Свириденко приняла участие во встрече представителей США и ЕС.
США и Евросоюзу необходимо перекрыть нефтяные доходы России. В частности, нужны ограничения против нефтяных гигантов РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Свириденко по приглашению министра финансов США Скотта Бессента приняла участие во встрече представителей США и ЕС. Ее открыл президент США Дональд Трамп. Такое мероприятие стало частью переговоров, которые направлены на укрепление трансатлантического единства.
Премьер поприветствовала усилия международных партнеров, которые направлены на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине.
По словам Свириденко, санкции уже существенно повлияли на российскую экономику — она потеряла более 160 млрд долларов.
«Призвала наших партнеров и дальше совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против «теневого флота», нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Лишь решительные меры способны уменьшить ресурсы РФ для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору», - добавила она.