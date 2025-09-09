Минчане выступили против сноса в районе Макаенка 9.09.2025, 22:39

Местные жители не намерены сдаваться «без боя».

В самом сердце белорусской столицы готовится масштабный градостроительный проект.

Речь идет о территории в районе пр. Независимости – ул. Филимонова – Слепянской водной системы – ул. Макаенка – Детской железной дороги – границы парка Челюскинцев.

Здесь хотят снести производственные постройки, гаражи и даже жилые дома.

Недавно будущее территорий обсудили в администрации Первомайского района. Оказалось, что минчане не согласны с планами градостроителей, пишет Realt.by.

Из 31 поступившего в администрацию обращения лишь одно поддержало проект детального плана. Остальные 30 содержали критические замечания и предложения.

Жители выступили против сноса тепличного комбината, строительства нового жилья, которое приведет к перегрузке инфраструктуры, а также против ликвидации малоэтажных домов на ул. Парниковой и гаражного кооператива «Парники».

Единственным объектом, который жильцы сами попросили снести, стал аварийный двухэтажный дом на Макаенка, 14А, где не проводился капитальный ремонт.

Вместо типовой застройки минчане предложили альтернативные идеи. В частности, построить дома по индивидуальным проектам с ограниченной плотностью, разбить парк с детскими и спортивными площадками, а также организовать новые дороги и удобный проезд к поликлинике №24.

Учитывая мнение общественности, разработчик проекта – УП «Минскградо» – пошел на некоторые уступки.

Так, тепличный комбинат решено сохранить на расчетный срок плана, а его вынос отложен на неопределенную перспективу. Гаражный кооператив «Парники» также временно сохранят, снос перенесен на более поздний срок.

Аварийный дом на ул. Макаенка, 14А, который жители просили снести, решено не трогать, переложив вопросы ремонта на местное ЖКХ.

Несмотря на уступки, градостроители настаивают на сносе жилых домов по ул. Парниковой, 17A, 19A и по ул. Филимонова, 31 уже на первом этапе реализации плана.

Точные сроки и заказчик работ пока не определены. Как ранее сообщали СМИ, жители этих домов «без боя» покидать свои жилища не намерены.

Общественное обсуждение признано состоявшимся, а детальный план рекомендован к утверждению с учетом части принятых замечаний.

