ЕС выделил Польше почти 45 млрд евро оборону 2 9.09.2025, 22:54

Значительная часть средств будет направлена на укрепление восточного фланга НАТО.

Еврокомиссия одобрила кредит Польше в размере 43,7 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE («Действия по обеспечению безопасности для Европы»). Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В своем заявлении в X он отметил, что всего было подано 19 заявок на общую сумму 150 млрд евро.

Глава Минобороны подчеркнул, что значительная часть средств будет направлена на укрепление восточного фланга НАТО. По его словам, это решение имеет ключевое значение для будущих возможностей Польши и ускорения программы трансформации армии. Он также добавил, что военная промышленность страны в ближайшее время должна стать одной из движущих сил национальной экономики.

Косиняк-Камыш пояснил, что финансирование будет использовано для производства зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun, боевых машин пехоты Borsuk, машин дистанционного минирования Baobab-K и другого вооружения, необходимого для защиты границ. Отдельный акцент, как заявил министр, будет сделан на программу «Восточный щит» (Tarcza Wschod), а также на развитие беспилотных систем и средств ПВО и ПРО.

«Вся эта система связана с безопасностью восточного фланга Европейского союза, а, следовательно, и восточного фланга НАТО», — подчеркнул он.

В июле Косиняк-Камыш сообщал, что Польша подала заявку на получение кредита в размере до 45 млрд евро по программе SAFE. Тогда он называл этот шаг «реальной инвестицией в безопасность и развитие оборонной промышленности».

Программа SAFE, учрежденная во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе Варшавы, является частью масштабного плана перевооружения Евросоюза до 2030 года. Она предусматривает льготное кредитование государств-членов ЕС на общую сумму 150 млрд евро для инвестиций в оборону. Помимо Польши, заявки на участие подали Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

