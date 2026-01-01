Белый Дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор»3
Видео.
Белый Дом опубликовал видеозапись со сценой из фильма «Гладиатор», в которой сравнил президента США Дональда Трампа с главным героем кинокартины полководцем Максимусом Децимом Меридием.
На первых кадрах Максимус готовит бойцов к атаке, призывая их держать строй и оставаться вместе. «Президент Трамп готовит свою команду к 2026-му году», — гласит подпись к видео.
После фрагмента из фильма следует нарезка видео с походкой Трампа под ритмичную музыку.
Видеозапись опубликована на официальной странице Белого Дома в соцсети X.
And we are JUST GETTING STARTED. 🔥 pic.twitter.com/pTjvBwdsqb— The White House (@WhiteHouse) December 30, 2025