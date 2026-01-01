Белый Дом сравнил Трампа с главным героем фильма «Гладиатор» 3 1.01.2026, 7:00

Видео.

Белый Дом опубликовал видеозапись со сценой из фильма «Гладиатор», в которой сравнил президента США Дональда Трампа с главным героем кинокартины полководцем Максимусом Децимом Меридием.

На первых кадрах Максимус готовит бойцов к атаке, призывая их держать строй и оставаться вместе. «Президент Трамп готовит свою команду к 2026-му году», — гласит подпись к видео.

После фрагмента из фильма следует нарезка видео с походкой Трампа под ритмичную музыку.

Видеозапись опубликована на официальной странице Белого Дома в соцсети X.

And we are JUST GETTING STARTED. 🔥 pic.twitter.com/pTjvBwdsqb — The White House (@WhiteHouse) December 30, 2025

